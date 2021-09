Microsoft Teams otterrà una funzionalità perfetta per chi è stressato dallo smart working

Oltre alla funzionalità “push-to-talk” in fase di sviluppo, Microsoft Teams nel corso dei prossimi mesi riceverà anche una feature piuttosto semplice, ma senza dubbio utile, pensata per rendere lo smart working meno stressante intervenendo sulle notifiche di sistema.

Osservando la nuova roadmap di Microsoft 365, infatti, notiamo la voce inedita “Microsoft Viva: impostazioni di quiete in Teams e Outlook”, introdotta giusto tre giorni fa e presumibilmente in arrivo entro fine 2021 in tutto il mondo su Desktop, Web, Android, iOS e sulla piattaforma Microsoft Viva, lanciata lo scorso febbraio proprio per lo smart working.

Ma in cosa consiste esattamente questa novità? La descrizione fornita dal colosso di Redmond è la seguente: “Per aiutare a creare confini migliori e proteggere il tuo tempo personale, entro la fine dell'anno Viva Insights offrirà la possibilità di configurare la quiete silenziando le notifiche mobili da Outlook e Teams al di fuori dell'orario di lavoro, oltre a fornire approfondimenti personalizzati su come stai disconnettendo. Sarai anche in grado di impostare il tempo di quiete direttamente da Teams e Outlook mobile”.

In altre parole, gli utenti Teams che ormai si sono convertiti allo smart working o al lavoro ibrido potranno finalmente programmare dei periodi di tempo in cui la piattaforma di videoconferenze e Outlook non invieranno notifiche legate al lavoro, proprio nel tentativo di ridurre lo stress causato da quest’ultimo. Non si tratta quindi di una feature rivoluzionaria, tuttavia risulterà certamente comoda a moltissime persone.

Sempre a proposito di Microsoft, da qualche giorno la società ha annunciato che si potrà accedere a tutti i suoi servizi anche senza password, utilizzando altri sistemi di autenticazione come Microsoft Authenticator o chiavi di sicurezza tramite SMS o e-mail.