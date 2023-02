Microsoft Teams perde l'app gratuita dal 12 aprile: attenti ai vostri dati!

Microsoft sta puntando molto sulla versione a pagamento di Teams, la sua piattaforma per videoconferenze: dopo l’integrazione di ChatGPT per rendere le chiamate ancora più intelligenti, la società di Redmond sta ritirando la versione gratuita dell’app per introdurne un’altra sostitutiva con meno funzionalità e altri problemi.

Tramite una pagina dedicata a Microsoft Teams l’azienda ha confermato che dal 12 aprile 2023 l’app “Microsoft Teams Free (legacy)” non sarà più scaricabile e che, al suo posto, ci sarà una nuova app chiamata semplicemente “Microsoft Teams (gratuito)” che permetterà di effettuare riunioni di gruppo illimitate per un massimo di 60 minuti a sessione, con un limite di 100 partecipanti e 5 GB di spazio di archiviazione cloud per utente.

Il problema riguarda il trasferimento dei dati: per mantenere l'accesso a chat, file e riunioni, infatti, Microsoft chiede agli utenti di effettuarla manualmente dalla versione Legacy aprendo Teams, selezionando la sezione File e scaricando i documenti di interesse tramite il menu a discesa. Essi, dunque, potranno essere trovati nella cartella di download predefinita. Il gigante statunitense ricorda quindi che tutti i dati dell’app prossima alla cancellazione verranno cancellati definitivamente dopo il 12 aprile 2023.

Per mantenere l’accesso, pertanto, è necessario pagare l’abbonamento a piani come Microsoft Teams Essentials a 3,40 euro per utente al mese, il quale consentirà peraltro di effettuare riunioni di gruppo per un massimo di 30 ore, con un limite di 300 partecipanti, e di ottenere 10 GB di archiviazione in cloud. Sicuramente non è la soluzione migliore per gli utenti casual, ma resta in linea con ciò che altri servizi concorrenti offrono.