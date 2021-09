Microsoft Teams permetterà di nascondere il proprio feed video nelle chiamate

Microsoft Teams sembra essere destinata a ottenere tante, semplici funzionalità nel corso dei prossimi mesi, non particolarmente difficili da implementare ma pur sempre utili a moltissimi utenti. Tra di esse appare non solo il “push-to-talk” rinnovato, bensì anche una semplice soluzione per nascondere il proprio feed video durante i meeting.

Evitiamo sin da subito ogni confusione possibile: la disattivazione della webcam esiste già sin dal lancio della piattaforma stessa e non prevede, per ora, modifiche di alcun tipo. Quando si parla di disattivazione del feed video, dunque, ci si riferisce al piccolo rettangolo collocato in basso a destra che ripropone ciò che vedono le altre persone che fanno parte della chiamata; insomma, lo “specchietto personale”.

Pensando a coloro che potrebbero recepirlo come un elemento particolarmente fastidioso, specialmente quando si desidera vedere i feed delle webcam altrui piuttosto che la propria, gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno aggiunto alla serie di funzionalità in fase di sviluppo anche un semplice pulsante per nascondere il feed video personale sul proprio schermo, permettendo comunque agli altri di visualizzarlo sui loro dispositivi. Come scritto da Microsoft stessa, “ciò contribuirà a ridurre le distrazioni durante la chiamata pur mantenendo il tuo video disponibile per gli altri partecipanti”. Stando alle stime attuale del team, Microsoft Teams dovrebbe ricevere tale feature verso novembre 2021; insomma, non ci resta che aspettare pazientemente il suo debutto ufficiale!

Altra novità in arrivo riguarda invece la riduzione dello stress da smart working, grazie a nuove impostazioni per le notifiche dalle chat di lavoro.