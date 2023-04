Microsoft Teams pronto a una svolta: rimuovere lo sfondo sarà più semplice

Se già a partire da marzo sono arrivate grandi novità, con Microsoft Teams che consumerà meno risorse, il sistema di comunicazione integrato in Windows 11 si prepara a diventare ancora più utile e funzionale.

In preview pubblica è finalmente disponibile la feature Green Screen che consentirà di rimuovere lo sfondo in maniera ancora più precisa ed efficace, sebbene la stessa Microsoft abbia già messo le mani avanti ricordando che sussistono ancora limitazioni nella prova.

Attualmente, il Green screen funziona solo con Windows e macOS su dispositivi dotati di chip Intel, quindi di fatto le ultime due generazioni di MacBook sono tagliate fuori, poiché dotate di chip Apple M Silicon.

Attualmente, inoltre, la funzione è ancora pesantemente limitata nell'efficacia su determinate superfici, come quelle traslucide e trasparenti, e su oggetti particolarmente sottili (come anche sulle dita delle mani).

A patto di essere in versione preview, la funzione può essere raggiunta direttamente una volta dentro una riunione, premendo su "Altro", "Effetti di Sfondo" e, infine, "Impostazioni Green Screen". A questo punto potranno essere scelti i colori dello sfondo e, in generale, quando la feature verrà portata sulla versione stabile, possiamo aspettarci risultati molto più efficaci rispetto alla semplice rimozione o sfocatura del background.

Nel frattempo, ecco invece come appare Business Chat di Microsoft all'opera, la nuova piattaforma per le comunicazioni professionali.