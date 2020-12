Microsoft Teams riceverà due feature per aumentare la produttività dei lavoratori

Microsoft Teams continua a essere oggetto di duro lavoro da parte degli sviluppatori della compagnia di Redmond: dopo le ultime novità riguardanti l’interfaccia delle chiamate e il supporto a CarPlay, a breve la piattaforma per videoconferenze potrebbe ricevere due funzionalità per aumentare la produttività di lavoratori, docenti e studenti.

La prima è un semplice alert detto anche “notifica di fine riunione”, grazie al quale ogni utente che sta partecipando a una riunione riceverà un messaggio con annesso audio e testo in sovraimpressione che avviserà quanto manca alla fine della chiamata, così da aiutare tutti a gestire la discussione per essere puntuali. Tale feature sicuramente risulterà utile sia agli istituti scolastici, sia alle imprese, ricordando circa come la campanella di fine lezione quando è il momento di passare all’attività successiva. Secondo la roadmap di Microsoft, essa verrà attivata nel corso dei prossimi giorni sia per le riunioni private che ai canali.

La seconda novità riguarda invece Outlook: la società avrebbe infatti migliorato ulteriormente l’integrazione con il servizio di posta elettronica, permettendo agli utenti di condividere e-mail o conversazioni direttamente su Microsoft Teams. Verrà implementata una barra multifunzione estremamente semplice da utilizzare e, possibilmente, verranno aggiunte anche nuove feature specifiche per le aziende. Attualmente risulta ancora in fase di sviluppo, dunque dovremo attendere la sua distribuzione per marzo 2021.

Ma Teams non è l’unico programma di casa Microsoft che di recente ha ricevuto e continua a ricevere novità interessanti: anche Microsoft Word ha finalmente ricevuto il sempre più popolare tema Nero, modificando le voci di menu, le Impostazioni e quasi ogni riquadro visibile nell’interfaccia (compreso il foglio in cui si scrive) con colori scuri, salvo dettagli blu e arancioni per icone specifiche.