Microsoft Teams riceverà una versione PWA per computer di fascia bassa

Microsoft è da diverso tempo al lavoro su nuove feature per ridurre il consumo di risorse da CPU e RAM da parte dell’app desktop di Microsoft Teams, ma a quanto pare avrebbe anche pensato a un’alternativa a quest’ultima in formato PWA (Progressive Web App): vediamo in cosa consiste e i vantaggi di tale versione.

Questo nuovo client di Microsoft Teams, come spiegato dai colleghi di Windows Latest, è basato su Microsoft Edge (Chromium) WebView e permette a tutti gli utenti possessori di dispositivi di fascia bassa e non di utilizzare il servizio in una finestra separata nascondendo altri controlli superflui per ridurre il consumo di risorse dal sistema.

Attualmente l’applicazione è nota internamente come “Microsoft Teams Alpha" e si dice che sia "sicura": i piani attuali del colosso di Redmond prevedono che questa versione del servizio di videoconferenze rimanga continuamente aggiornata e risulti utilizzabile in tutte le piattaforme desktop offrendo migliori prestazioni al costo di pochissime funzionalità in meno. Come potete vedere dallo screenshot in calce all’articolo, pubblicato sempre da Windows Latest, effettivamente Microsoft Teams Alpha risulta occupare pochissima RAM.

Riguardo la versione ottimizzata del client desktop attuale, invece, non si sa molto oltre al fatto che gli sviluppatori di casa Microsoft intendono basarla sulla piattaforma Electron e ciò richiede parecchio lavoro in quanto avrebbe problemi di prestazioni sia su Windows 10 che macOS. Di conseguenza, non è chiaro quando tutte queste modifiche diventeranno attive.

Intanto Microsoft ha annunciato anche Office 2021, versione progettata per tutti coloro che non intendono abbonarsi a Office 365 e attesa per il lancio su Windows e macOS entro fine anno.