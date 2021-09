Microsoft Teams si rinnova e si prepara per il lavoro 'ibrido' e CarPlay

Dopo aver visto il primo spettacolare commercial di Windows 11, abbiamo apprezzato anche il focus piuttosto elevato sulla produttività e sullo smart working attraverso l'integrazione sistem-wide di Microsoft Teams.

La piattaforma per videoconferenze di Microsoft ha conosciuto un'incredibile impennata nel numero di utenti nel corso dell'ultimo anno, per via del passaggio al lavoro da remoto e della didattica a distanza, dimostrandosi uno strumento eccezionale per questi scopi.

Per venire incontro alle crescenti esigenze degli utenti, Microsoft ha imboccato la strada del cosiddetto ambiente di lavoro ibrido. Per questo motivo, anche Teams si rinnova, sfoderando le funzionalità dei meeting ibridi.

Tra le novità troviamo la nuova funzione Cameo, che permette di integrare il proprio feed della webcam all'interno della presentazione in PowerPoint Live, oltre ad alcune chicche basate sull'IA fra cui un vero e proprio coach che offrirà suggerimenti per migliorare le caratteristiche dell'esposizione, oltre al riconoscimento dell'oratore e dei partecipanti.

Nuove potenzialità anche sul fronte della fotocamera, dove arriverà il supporto per le camere intelligenti, come Jabra, Neat e Poly. Infine, una delle novità più curiose riguarda l'arrivo di Teams su Apple CarPlay a partire da questo mese, utile per partecipare a meeting quando si rimane bloccati nel traffico.

Nel frattempo, sempre in casa Microsoft si parla di un posticipo nella riapertura degli uffici a data da destinarsi.