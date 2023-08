Microsoft Teams 'sfida' Discord? Play Together è ufficiale

Era chiaro che l'integrazione di ChatGPT in Microsoft Teams fosse solo la punta dell'iceberg di un piano ben più ampio di Microsoft per il rinnovamento della sua piattaforma di comunicazione, presentazione e videoconferenze di lavoro e di studio.

Molto utilizzato nelle Università soprattutto in periodo di pandemia, Microsoft Teams è un tool integrato a livello di sistema all'interno di Microsoft Windows 11. Tra le novità appena apparse in rete, tuttavia, ce n'è anche una dedicata al gioco e all'intrattenimento.

L'ecosistema da gioco di Microsoft, con tutte le feature Xbox tra cui la Game Bar, abbraccia ufficialmente anche Microsoft Teams grazie alla companion app Microsoft Teams Play Together, che consentirà di comunicare con i propri amici in tempo reale mentre si gioca insieme, inserendo finalmente un widget per la Game Bar con possibilità di gestione rapida dei partecipanti.

Tra le opzioni disponibili c'è anche quella di condividere il proprio gameplay in modo che la nostra cerchia di amici possa guardare e commentare come ci muoviamo nel mondo di gioco tramite la funzione Screenshare di Microsoft Teams.

Microsoft Teams Play Together è disponibile sul Microsoft Store ed è compatibile con i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11. Per Windows 10 è necessario un sistema aggiornato almeno alla versione 17763.0, sia x86 che x64.