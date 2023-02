Microsoft ha testato ChatGPT sui robot, con risultati impressionanti

I ricercatori di Microsoft hanno recentemente testato ChatGPT anche su braccia robotiche, droni e robot per l’assistenza domestica, con risultati piuttosto impressionanti che aprono le porte ad un futuro molto interessante per l’IA di OpenAI.

Nel lavoro condiviso dal Microsoft Autonomous Systems and Robotics Research Group, gli ingegneri della società americana hanno assegnato a ChatGPT vari compiti utilizzando diverse piattaforme. Nei test sono stati utilizzati diversi principi di design, varie strutture di prompt, API di alto livello e feedback umani. Sebbene “la tecnologia abbia ancora bisogno dell’aiuto umano”, i risultati sono impressionanti e dimostrano che “ChatGPT è in grado di fare molto da solo”.

In uno dei test effettuati, il ricercatore ha chiesto a ChatGPT di prendere il controllo di un drone e del simulare Microsoft AirSim. Nei filmati condivisi, l’intelligenza artificiale si è mostrata in grado di eseguire diversi comandi per trovare un drink, identificarlo in base alle descrizioni e suggerire un’opzione più sana. L’IA ha anche seguito le istruzioni per scattare un selfie davanti ad una superficie riflettente ed ispezionare uno scaffale.

Nel momento in cui l’hanno messo alla prova con un’ispezione di un ambiente, inoltre, il chatbot ha evitato gli ostacoli aerei ed ha portato a termine le istruzioni interpretando l’intento dell’utente.

ChatGPT poco dopo ha anche impilato dei blocchi di legno e li ha utilizzati per formare il logo a quattro colori di Microsoft, dopo aver ricevuto un feedback da parte dei ricercatori.

Microsoft ha affermato che nonostante i risultati promettenti, quanto fatto da ChatGPT rappresenta solo una “piccola parte” delle potenzialità che possono essere sfruttate nel campo della robotica dai modelli di linguaggio di questo tipo. La società ha anche ricordato che ChatGPT non è ancora del tutto pronto per aiutare i robot nell’esecuzione di compiti, ed ha avvertito appassionati e ricercatori di “prendere sempre le necessarie precauzioni di sicurezza”.

Nel frattempo, ieri è emersa la notizia che Microsoft avrebbe testato Sydney per anni.