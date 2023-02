Microsoft avrebbe testato Sydney per anni: ChatGPT su Bing ora non ha più sentimenti

Se non avete seguito molto nei dettagli gli ultimi accadimenti relativi al lancio di ChatGPT potenziato su Bing, potreste non comprendere per bene a cosa si fa riferimento quando si utilizza il nome Sydney. Ebbene, quest'ultimo è il nome in codice della soluzione IA di Microsoft.

Infatti, come riportato da ArsTechnica, alcuni utenti sono riusciti, effettuando domande precise al chatbot, a ottenere informazioni relative al codename, che ormai è diventato noto tra gli appassionati di tecnologia. Effettuata questa dovuta premessa, un articolo di The Verge datato 23 febbraio 2023 indica che il percorso legato a Sydney sarebbe partito almeno 6 anni fa.

Infatti, i lavori internamente a Microsoft in campo chatbot sarebbero iniziati nel 2017, mentre i primi test relativi a un ristretto numero di utenti indiani risalirebbero a fine 2020. In particolare, Microsoft avrebbe in quel periodo offerto la possibilità ad alcuni utenti Bing di ottenere risposte mediante Sydney. Caitlin Roulston, Director of Communications di Microsoft, ha confermato a The Verge che il nome in codice era effettivamente legato a quella funzionalità chatbot.

Il codename è dunque di fatto confermato e adesso sappiamo che faceva riferimento a uno dei primi test in questo campo. In calce alla notizia potete vedere uno screenshot legato a com'era il chatbot nel 2021, anni prima che si iniziasse a fare riferimento in modo importante, lato mainstream, a questa tipologia di intelligenza artificiale.

Per il resto, c'è una novità che coinvolte il "lato Sydney", ovvero più "emozionale", di ChatGPT potenziato su Bing (il nome del tutto sarebbe modello Prometheus, anche se in ben pochi sembrano utilizzarlo). Infatti, come riportato da Gizmodo e Bloomberg, sembra che ora l'IA non possa più esprimere "sentimenti" nelle conversazioni.

Microsoft avrebbe insomma messo la parola "fine" alle conversazioni che portavano ChatGPT potenziato su Bing ad andare "fuori rotta". Secondo quanto riportato dalle fonti, ora l'IA terminerebbe semplicemente la conversazione non appena viene chiesto di Sydney o si arriva a un punto in cui si fa riferimento ai "sentimenti". Insomma, il tempo delle conversazioni in cui ChatGPT su Bing diventa aggressivo sembra essere giunto al termine.