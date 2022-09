Microsoft torna nel mercato dei PC desktop: trapela Surface Studio 3

Sono ormai passati ben quattro anni dall'annuncio del Microsoft Surface Studio 2, presentato all'evento Surface del "lontano" ottobre 2018. Oggi, però, una fonte estremamente affidabile ci spiega che Microsoft avrebbe in programma un refresh della linea Surface Studio, che dovrebbe andare di pari passo con quelle dei Surface Laptop e Pro.

In effetti, già qualche giorno fa era trapelato Microsoft Surface Pro 9, con tanto di scheda tecnica completa, sul database della FCC americana. Sono sempre dei documenti FCC, anche questa volta, a dirci che Microsoft Surface Studio 3 esiste e sarà lanciato presto, con ogni probabilità durante l'evento Microsoft Surface di ottobre, già fissato per il 12 ottobre prossimo.

I documenti, infatti, parlano di un misterioso "computer desktop" della linea Surface: considerato che l'unico PC fisso tra i prodotti Microsoft è proprio il Surface Studio, non viene affatto difficile capire che l'azienda di Redmond sia pronta a lanciare Surface Studio 3 nel giro di tre settimane circa. Inoltre, il dispositivo dovrebbe uscire negli Stati Uniti entro il 28 febbraio 2023, poiché è stato certificato dalla FCC fino a quella data.

Da alcuni dettagli della documentazione, i colleghi di Windows Latest sono riusciti a scoprire che Surface Studio 3 avrà una CPU Intel, dal momento che il desktop utilizzerà il chip 802.11ax di Intel, compatibile con il Wi-Fi 6 e che opera sia nella banda dei 2,4 GHz che in quella dei 5 GHz. Sfortunatamente, dai documenti pubblicati dalla FCC non è possibile risalire ad altre specifiche tecniche del device.

Al contempo, anche il prezzo del dispositivo resta sconosciuto. Comunque, pare ormai certo che la lineup Surface del 2023 sarà composta da tre dispositivi, ovvero il nuovo Surface Studio, il nuovo Surface Pro 9 e un Surface Laptop con scheda tecnica migliorata. Pare invece che non ci saranno novità per quanto riguarda i sub-brand Surface Go e Surface Duo, invece.