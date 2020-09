Microsoft: trapelano in rete le specifiche del nuovo Surface Laptop

A poco più di un anno dall'arrivo dei nuovi Surface, Microsoft starebbe al lavoro sulla nuova generazione di dispositivi che a quanto pare sarà anche caratterizzata da un rinnovato modello del Surface Laptop. Quest'oggi in rete sono trapelate le specifiche tecniche del nuovo laptop.

A pubblicare UserBenchmark, che ha mostrato una macchina basata sul processore Intel Core i5 1035G1 di decima generazione, con nome in codice "Oemnq Product Name EV1", una convenzione già usata per i precedenti Surface Pro 8, Surface Pro X e Surface Go.

Nel benchmark viene mostrato un dispositivo con risoluzione di 1536x1024 pixel ed aspect ratio di 3:2, tipico proprio dei Surface Laptop. Il portatile è dotato anche di un SSD da 512GB fornito da SK Hynix e fino a 16GB LPDDR4 di RAM a 4800 MHz con click a 3733 MHz.

I colleghi di WindowsLatest hanno scoperto un benchmark simile anche su Geekbench, chiamato però "Oemqn Product Name EV2" che però sfoggia 16 gigabyte di RAM con lo stesso processore.

Vale la pena notare che la macchina ha ottenuto un punteggio superiore alla media nei benchmark, ma inferiore al Surface Laptop 3 o Surface Book. Secondo molti potrebbe trattarsi del già famoso "Sparti", che potrebbe essere annunciato il 1 Ottobre.