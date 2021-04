Microsoft, ufficiale l'acquisizione di Nuance Communications per 19.7 miliardi di dollari

In attesa di scoprire se la divisione XBOX riuscirà ad acquisire Discord per 10 miliardi, è arrivata l'ufficialità per un'altra acquisizione da parte del gruppo Microsoft. Parliamo di Nuance Communications, compagnia leader nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

Al costo di 19.7 miliardi di dollari, Nuance passa dunque nella grande famiglia Microsoft, mentre il CEO della compagnia resterà Mark Benjamin, che a sua volta farà riferimento al vicepresidente esecutivo della sezione Cloud & IA di Microsoft, Scott Guthrie.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha speso parole di ammirazione nei confronti di Nuance, spiegando dunque il motivo per cui il colosso di Redmond ha deciso di operare in questa direzione. "Nuance fornisce il livello di intelligenza artificiale al punto di consegna sanitario ed è un pioniere nell'applicazione nel mondo reale dell'intelligenza artificiale aziendale [...] L'intelligenza artificiale è la priorità più importante della tecnologia e l'assistenza sanitaria è la sua applicazione più urgente. Insieme al nostro ecosistema di partner, metteremo soluzioni AI avanzate nelle mani di professionisti di tutto il mondo per guidare un processo decisionale migliore e creare connessioni più significative, mentre acceleriamo la crescita di Microsoft Cloud for Healthcare e Nuance".

Mark Benjamin, CEO di Nuance, ha invece affermato che "negli ultimi tre anni, Nuance ha razionalizzato il proprio portafoglio per concentrarsi sui segmenti dell'IA aziendale e della sanità, dove c'è stata una domanda accelerata di IA conversazionale avanzata e soluzioni ambientali [...] Per cogliere questa opportunità, abbiamo bisogno della piattaforma giusta per concentrare l'attenzione e raggiungere su scala globale i nostri clienti e partner per consentire connessioni più personali, economiche ed efficaci alle persone e all'assistenza. Il percorso davanti a noi sarà ovviamente con Microsoft, che offre servizi intelligenti basati su cloud su larga scala e che condivide la nostra passione per i modi in cui la tecnologia può fare la differenza. Allo stesso tempo, questa combinazione offre un'opportunità fondamentale per fornire un valore significativo e certo ai nostri azionisti che ci hanno guidato e supportato in questo viaggio".

Ricordiamo che in tempi non sospetti anche Samsung è stata vicinissima all'acquisizione del colosso statunitense dell'IA.