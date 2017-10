Microsoft: ufficiale il Surface Pro LTE, in arrivo a dicembre

Come previsto, il capo della divisione hardware di, ha ufficialmente annunciato il, nel corso del suo intervento tenuto alla conferenza Future Decoded a Londra.

Il Surface Pro LTE sarà disponibile in due varianti: una con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, ed un’altra con Intel Core i5, 4 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte.

La versione LTE del tablet di Microsoft sarà basata sul modem Qualcomm X16 Gigabit Class LTE, in grado di garantire una velocità di 450 mbps, ed a livello di batteria offrirà la stessa autonomia del modello WiFi.

Almeno negli Stati Uniti, il dispositivo sarà in vendita a partire dal prossimo 1 Dicembre, a 1149 Dollari per la variante con 4 gigabyte di RAM ed SSD ed SSD da 128 gigabyte, e 1449 Dollari per l'altra. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno altre indicazioni. Restiamo in attesa anche di indicazioni relative ad un eventuale lancio in Europa, e quindi anche in Italia di questa nuova variante del dispositivo.