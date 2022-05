Microsoft, ufficiale la VPN nativa per Edge: già disponibile in beta

A pochi giorni dalla pubblicazione dei primi rumor che volevano Microsoft pronta a lanciare una VPN per Edge, il colosso di Redmond ha annunciato in via ufficiale il servizio battezzato “Secure Network”, che è già disponibile in beta sul Canary Channel di Edge Insider.

Come spiegato direttamente da Microsoft, Secure Network è una versione semplificata e gratuita delle VPN disponibili in commercio, che non richiede alcuna installazione esterna nè di software tanto meno di estensioni. L’obiettivo di questa funzione è fornire agli utenti una connessione sicura quando lavorano utilizzando le reti pubbliche.

Tramite Secure Network è possibile nascondere l’indirizzo IP, crittografare i dati ed instradare il traffico attraverso una rete sicura basata su Cloudflare. Diversamente da quanto avviene dai servizi di VPN classici, è Secure Network a selezionare automaticamente i server presenti in zona, per consentire di ricevere contenuti geografici pertinenti.

Durante il periodo di test Microsoft fornisce agli utenti una piccola quantità di dati gratuiti (1 gigabyte), che dovrebbero essere utili abbastanza per testare il funzionamento di Secure Network. Coloro che sono interessati possono scaricare Microsoft Edge Canary direttamente dal sito web ufficiale tramite il proprio Microsoft Account. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito web ufficiale di Microsoft. Nessuna informazione sulla data di lancio pubblica.