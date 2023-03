Microsoft ufficializza Security Copilot: l'assistente IA GPT-4 per la cybersecurity

Ormai non passa essenzialmente giorno nel mondo Tech senza che ci sia una novità legata all'intelligenza artificiale. Tra le aziende più attive in questo campo c'è sicuramente Microsoft: basti pensare, ad esempio, all'arrivo di Image Creator su Bing. Un'altra concezione dell'azienda di Redmond relativamente a questo mondo è però quella dei copilot.

Satya Nadella e soci stanno infatti implementando degli assistenti IA in vari contesti. A tal proposito, come riportato anche da The Verge ed Engadget, nonché come ufficializzato mediante il blog ufficiale di Microsoft, il più recente campo in cui si sta puntando in questo senso è quello della cybersecurity. Infatti, è stato svelato Microsoft Security Copilot.

Come si può vedere in un video pubblicato sul canale YouTube di Microsoft Security, si fa riferimento a una soluzione che strizza l'occhio ai professionisti del mondo della sicurezza informatica. In parole povere, in questo caso l'IA viene usata, lato business, per rendere più rapida la valutazione delle minacce. L'assistente legato a GPT-4 può, ad esempio, generare un riassunto di tutti i problemi di cybersecurity avvenuti di recente internamente all'azienda coinvolta, così come analizzare un input legato a file, URL e così via.

Coloro che operano in questo campo nel mondo aziendale potranno dunque porre domande all'intelligenza artificiale in modo per certi versi simile a quanto si farebbe con un chatbot, così da velocizzare il processo di identificazione delle minacce. Tutte le "conversazioni" effettuate con Security Copilot sono chiaramente salvate.

Per il resto, una soluzione di questo tipo può anche potenzialmente creare un file PowerPoint riassuntivo di quanto emerso. Va detto che, dato che c'è di mezzo l'IA, non sempre il risultato potrebbe essere perfetto, ma in quel contesto entrerà in gioco il feedback. Insomma, in seguito all'arrivo dell'IA su Office, adesso il concetto di "Copilot" approda anche nel mondo della cybersecurity.