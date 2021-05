Microsoft utilizzerà GPT-3 per permettere di programmare 'a voce', con linguaggio naturale

Microsoft in queste ore sta tenendo la conferenza agli sviluppatori Microsoft Build, durante la quale finora non ci sono state tante sorprese...eccetto per una piccola, grande novità. La suite Power Apps del colosso di Redmond utilizzerà GPT-3 di OpenAI per tradurre frasi "naturali" in codice grazie al linguaggio di programmazione Power Fx.

Rilasciato nel marzo 2021 durante l’evento Ignite, Power Fx consiste in un linguaggio di programmazione gratuito e open source utilizzato per compiere attività semplici. Non si tratta certamente del linguaggio che permette di creare applicazioni particolarmente complesse, ma resta interessante per chi conosce già Pascal o linguaggi simili.

Ebbene, grazie all’implementazione di GPT-3 la programmazione sarà semplificata molto ma, come prevedibile, richiederà la comprensione della logica con cui si vuole programmare l’app di interesse tramite Power Fx: “Le funzionalità non sostituiscono la necessità per una persona di comprendere il codice che sta implementando, ma sono progettate per assistere le persone che stanno imparando il linguaggio di programmazione Power Fx e aiutarle a scegliere le formule giuste per ottenere il risultato di cui hanno bisogno. Ciò può espandere notevolmente l'accesso alla creazione di app più avanzate e addestrare più rapidamente le persone a utilizzare strumenti a basso codice”, ha spiegato il colosso di Redmond oggi.

Un esempio mostrato dall’azienda e ripreso da TechCrunch vede la richiesta da parte dell’utente “Trova prodotti il cui nome inizia per ‘bambini’”, al che Power Apps lo trasforma automaticamente nella stringa Filter(‘BC Orders’ Left(‘Product Name’,4)=”Kids”) grazie al supporto di GPT-3. L’obiettivo sul lungo termine è che strumenti come questo riescano a gestire compiti sempre più complicati, fermo restando che l’utente dovrà comprendere come esporre il problema a GPT-3/Power Apps secondo la logica di conversione del linguaggio naturale in formula.

Tutto ciò richiederà molto tempo per essere realizzato, però il primo passo rappresentato da queste funzionalità è fondamentale. L’applicazione pratica la potremo vedere già a fine giugno 2021, quando la feature diventerà disponibile in anteprima pubblica per gli utenti del Nord America.

A proposito di Microsoft, gli sviluppatori si stanno preparando a cambiare “drasticamente” l’esperienza utente su Windows 10. O ancora, su Microsoft Teams stanno per arrivare funzionalità inedite per le chiamate.