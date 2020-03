Microsoft: utilizzo di Teams in Italia aumentato del 775% a causa del Coronavirus

In una dichiarazione riportata da Reuters, Microsoft ha annunciato di aver registrato nell'ultimo mese un aumento dell'utilizzo del 775% per Microsoft Teams in Italia, a causa delle misure restrittive imposte dal Governo Italiano per contenere la pandemia da Coronavirus. Sempre più utenti quindi si affidano alla piattaforma per comunicare.

La società di Redmond, inoltre, in un post pubblicato sul proprio blog ha osservato che in tutto il mondo è aumentato in maniera importante anche l'utilizzo dei servizi cloud, senza però fornire dati specifici ad eccezione di Teams, che ha riportato un picco di utilizzo con 44 milioni di utenti che quotidianamente si affidano all'applicazione professionale.

Teams consente infatti di comunicare e collaborare e presente anche una chat di lavoro che permette di condividere contenuti tra colleghi.

In questo periodo sono sempre più le persone costrette a lavorare da casa a causa delle decisioni dei Governi nazionali che hanno imposto il distanziamento sociale come misura principale per evitare la propagazione del virus. Da qui si registra il crescente utilizzo di piattaforme di per effettuare videoconferenze ed appunto come Microsoft Teams, che in alcuni casi è utilizzato anche dagli studenti universitari per seguire le lezioni da casa.

Situazione analoga è facile intuire sia stata registrata anche da altri servizi.