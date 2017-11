Microsoft: al via da oggi i pre-ordini del Surface Book 2

Ad una settimana dalla presentazione, è disponibile per il pre-ordine sul Microsoft Store il nuovo Surface Book 2, che può essere acquistato dagli utenti in due formati: la variante da 13 pollici e quella da 15 pollici.

Entrambi i modelli possono essere acquistati a livello mondiale, ed il gigante di Redmond, come già avvenuto in passato, offre uno sconto del 10% per gli studenti.

Il Surface Book 2 è basato su un processore Intel di ottava generazione, e secondo le stime di Microsoft è tre volte più potente rispetto al Surface Book originale. La variante da 13 pollici del computer può garantire una potenza di calcolo di 2,2 TFLOP, mentre quella da 15 pollici può toccare quota 4,3 TFLOP di potenza.

Si tratta del laptop più potente mai realizzato da Microsoft, grazie ai processore Intel di ottava generazione e la GPU NVIDIA GeForce, che garantisce prestazioni grafiche fino a cinque volte superiori rispetto al Surface Book, ma nei numeri diffusi dalla società di Satya Nadella sarebbe in grado di garantire il doppio della potenza del MacBook Pro.