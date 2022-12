Microsoft vieta mining crypto tramite i suoi servizi cloud: la novità a sorpresa

Quando si parla del mining di criptovalute si immaginano prevalentemente lunghi scaffali pieni di GPU in continuo funzionamento, ma non è sempre così: mentre i miner svendono le Mining Machine, Microsoft vieta il mining tramite i suoi servizi cloud senza avvertire gli utenti.

Come riportato da The Register, a inizio mese la società di Redmond ha aggiornato i "Criteri di utilizzo accettabile" per i servizi Azure e Dynamics 365 includendo una affermazione chiave: “Né il cliente, né coloro che accedono a un servizio online tramite il cliente, possono utilizzare un servizio online per estrarre criptovaluta senza la previa approvazione scritta di Microsoft”.

La stessa Microsoft specifica nel documento che le policy sono state aggiornate al fine di vietare in maniera esplicita il mining di criptovalute mediante Microsoft Online Services, richiedendo dunque agli attuali miner di richiedere l’approvazione scritta all’azienda. L’unica eccezione viene fatta per “test e ricerca per rilevamenti di sicurezza”.

In mancanza di annunci formali, la società di Satya Nadella ha dichiarato a The Register che la decisione è dovuta a una semplice ragione: “L'estrazione di criptovalute può causare interruzioni o addirittura danni ai servizi online e ai suoi utenti, e può spesso essere collegata a frodi informatiche e attacchi come accesso non autorizzato e utilizzo delle risorse del cliente. Abbiamo apportato questa modifica per proteggere ulteriormente i nostri clienti e mitigare il rischio di interruzione o compromissione dei servizi nel cloud Microsoft”.

Questa non è comunque una novità per i provider di servizi cloud, dato che anche Google, Amazon Web Services e Oracle hanno all’attivo restrizioni di questo tipo. Non è chiaro se la mossa di Microsoft ha origine da qualche caso specifico notato dallo staff.

