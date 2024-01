Microsoft vittima di un cyberattacco da parte di hacker russi: violati gli account mail

Nella serata di ieri, Microsoft ha confermato di aver scoperto di essere stata vittima di un attacco informatico ai suoi sistemi aziendali da parte dello stesso gruppo di hacker che qualche tempo fa aveva portato a termine il raid informatico contro SolarWinds.

Il colosso di Redmond spiega che gli hacker del gruppo Nobelium sono riusciti ad accedere agli account di posta elettronica di alcuni membri del gruppo dirigente a fine 2023. Nel comunicato pubblicato dal Microsoft Security Response Center si legge che a partire dalla fine di novembre 2023, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere ad una “percentuale ristretta” di account di posta elettronica di alcuni dirigenti, estraendo “alcune email e documenti allegati”, di cui però non si conoscono i dettagli sia a livello di riservatezza che di altro.

Microsoft ha comunque confermato che i profili degli utenti non sono in alcun modo stati interessati da tale violazione. L’attacco è stato scoperto solo la scorsa settimana, il 12 Gennaio 2024 per la precisione, e non è nemmeno chiaro per quanto tempo gli aggressori siano riusciti ad accedere ai propri sistemi. La società americana afferma che “l’attacco non è stato il risultato di una vulnerabilità nei prodotti o servizi Microsoft. Ad oggi, non ci sono prove che l’autore della minaccia abbia avuto accesso agli ambienti dei clienti, ai sistemi di produzione, al codice sorgente o ai sistemi di intelligenza artificiale”.