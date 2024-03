Microsoft vittima degli hacker: colpita da un gruppo vicino al Cremlino

Mentre Microsoft prepara il suo prossimo evento, che si terrà il 21 marzo e svelerà il futuro della linea di device Surface, il Colosso di Redmond è anche vittima delle attenzioni indesiderate degli hacker russi. A quanto pare, gruppi di malintenzionati sponsorizzati dal Cremlino tenterebbero in continuazione di infiltrare i server dell'azienda.

La notizia arriva da un post sul blog di Microsoft pubblicato nella giornata di oggi, venerdì 8 marzo, nel quale si spiega che degli hacker sponsorizzati dal Governo russo attaccano Microsoft con una certa continuità ormai da tempo: il precedente attacco Cyber ai danni di Microsoft è avvenuto nel mese di novembre ed è stato confermato dalla compagnia stessa a gennaio.

Durante lo scorso attacco, gli hacker hanno ottenuto le mail di alcuni dirigenti dell'azienda, ma pare che non siano entrati in possesso di alcuna informazione vitale per la compagnia. Non sono invece chiari i motivi dell'attacco degli scorsi giorni, né è stato spiegato quale fosse l'obiettivo dei malintenzionati russi. In ogni caso, il gruppo hacker che ha colpito l'azienda è chiamato Midnight Blizzard e sembra essere sponsorizzato e finanziato dal Cremlino.

Negli ultimi mesi, addirittura, Midnight Blizzard sarebbe diventato più pericoloso, portando avanti attacchi su larga scala contro Microsoft e altre compagnie americane. In particolare, gli hacker russi si sarebbero concentrati sulla raccolta delle mail degli utenti Outlook e dei dipendenti della compagnia, mentre l'ultimissimo attacco sarebbe passato anche per un data breach (non riuscito) nei server dell'azienda, forse allo scopo di mettere le mani sui codici sorgente dei software di Redmond.

Intanto, Microsoft ha depositato un report dell'incidente presso la SEC degli Stati Uniti, anche se non è chiaro quali azioni concrete potrebbero essere portate avanti al termine di un'investigazione contro Midnight Blizzard. D'altro canto, il gruppo è noto per essere legato al Foreign Intelligence Service di Mosca, che a sua volta sarebbe diretto da alcuni strettissimi collaboratori del Presidente russo Vladimir Putin. Lo stesso gruppo è stato protagonista, in passato, degli attacchi hacker contro il Partito Democratico americano del 2016 e del 2020.