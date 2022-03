Microsoft vittima di Lapsus$: gli hacker avrebbero rubato il sorgente di Cortana e Bing

Dopo l’attacco hacker da parte del gruppo Lapsus$ ai danni di NVIDIA, anche Microsoft potrebbe essere finita nel mirino dei malviventi informatici. Secondo quanto riferito, infatti, gli hacker si sarebbero intrufolati nei sistemi del colosso di Redmond per rubare il sorgente di Cortana e di alcuni progetti legati a Bing.

La notizia è stata riportata da BleepingComputer, secondo cui il gigante del software starebbe indagando sulle affermazioni di Lapsus$.

Nella fattispecie, i sudamericani hanno annunciato tramite Telegram di aver violato il server Azure DevOps di Microsoft, con tanto di screenshot che però non è stato verificato e che mostrava una repository contenente il codice sorgente di Cortana insieme a molti altri progetti Bing come BingSTC-SV, Bing Test_Agile e Bing_UK.

Lapsus$ nello screenshot non avrebbe oscurato nemmeno la sigla “IS”, un aspetto che ha suscitato la curiosità di molti analisti e che probabilmente è legato ad una precisa scelta di far conoscere a Microsoft l’identità dell’account compromesso.

Il gruppo ha cancellato il post rapidamente, ma ciò non è bastato a bloccare il via vai di notizie ed il rumor è stato ripreso dai principali organi di stampa internazionale. Microsoft, dal canto suo, non ha ancora confermato se l’account Azure DevOps sia stato realmente violato, ma sono in corso delle indagini per fare lumi sulla questione.

Qualche giorno fa anche Samsung ha confermato l’attacco hacker da parte del gruppo Lapsus$, che è riuscito a trafugare 190 gigabyte di dati.