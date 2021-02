Microsoft vuole acquisire un social network: l'ultimo obiettivo è stato Pinterest?

Microsoft negli ultimi mesi avrebbe tentato di acquisire Pinterest, la famosa app dedicata alla condivisione di fotografie, disegni e immagini di vario tipo, ma la trattativa non avrebbe raggiunto le fasi finali. Questo è l’ultimo report del Financial Times: vediamo i pochi dettagli che sono stati diffusi in rete dalla famosa testata.

Secondo tali indiscrezioni, l’obiettivo del colosso di Redmond era quello di entrare maggiormente nel mondo dei social tramite una delle piattaforme maggiormente cresciute nel corso del 2020: la pandemia avrebbe infatti spinto addirittura 100 milioni di utenti a diventare attivi su Pinterest, per una crescita su base annua del 37%.

In virtù di questo boom, la sua valutazione avrebbe raggiunto circa i 51 miliardi di dollari, cifra piuttosto importante anche agli occhi di Microsoft. L’azienda di Satya Nadella in passato aveva anche cercato di acquisire TikTok poco dopo il ban da parte dell’amministrazione Trump, puntando nello specifico ai mercati di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e India. La trattativa, però, anche in questo caso non è giunta alle fasi finali.

Sebbene si trattino di semplici rumor, rimangono chiari segnali della volontà di Redmond di espandersi nella realtà dei social network e allargare il bacino di utenti-consumatori. Sarà certamente interessante continuare a osservare le possibili mosse dell’azienda statunitense e capire quale sarà la piattaforma che infine verrà acquisita, sempre se l’interesse resterà vivo.

A proposito di Microsoft, recentemente la società ha lanciato Viva, piattaforma pensata in particolare per lo smart working e per migliorare il rapporto tra i dipendenti e i datori di lavoro con strumenti mai visti prima.