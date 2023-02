Microsoft ora vuole ChatGPT nel pacchetto Office: l'espansione Bing è imminente

Il successo di ChatGPT su Bing visto in questi giorni ha lanciato un chiaro segnale a Microsoft: il pubblico vuole il servizio di OpenAI nei prodotti della società. Per questa ragione, a quanto pare Satya Nadella e soci si starebbero già preparando all’espansione di ChatGPT nelle app di produttività del pacchetto Office.

Dopo aver annunciato e dimostrato il modello Prometheus nel motore di ricerca proprietario, Microsoft tra pochi giorni potrebbe mostrare al pubblico i piani per l'integrazione della tecnologia di OpenAI su programmi come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. A confermarlo a The Verge sono state fonti che avrebbero familiarità con i progetti dell’azienda di Redmond.

Considerato il modo in cui il modello Prometheus di Microsoft ha già trasformato le ricerche Web di Bing, è inevitabile che il colosso statunitense voglia muoversi il più rapidamente possibile per integrare ChatGPT nelle principali app del pacchetto Microsoft Office.

Se bisogna essere precisi, però, al momento della scrittura della notizia è già possibile usare ChatGPT su Office grazie all’integrazione di Bing ed Edge nelle app Web di Office. Ma il futuro è molto più avanzato: per Microsoft il vero salto di qualità consisterà nel permettere all’intelligenza artificiale di generare grafici e tabelle con i dati ad essa forniti. Solo in questo modo, secondo Satya Nadella e soci, Microsoft si affermerà come leader nell'intelligenza artificiale contrastando qualsiasi risposta del rivale Google.

Ad ogni modo, non è ancora chiaro quando l’azienda presenterà queste novità; dovremo quindi portare pazienza per ricevere maggiori informazioni.

Proprio oggi abbiamo segnalato, peraltro, la volontà di Opera di portare ChatGPT nel suo browser, seguendo i passi di Microsoft.