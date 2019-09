Microsoft vuole fare concorrenza ad Amazon nel settore dell'e-commerce?

A quanto pare, Microsoft sta implementando una serie di strumenti per aiutare i proprietari di negozi online a gestire le attività in rete. La novità, secondo molti, rientra nella battaglia che il colosso di Redmond sta portando avanti con Amazon.

E' notizia di ieri la pubblicazione del Dynamics 365 Commerce, che consentirà ai gestori dei negozi di creare pagine web personalizzate con tanto di spazio per le recensioni dei clienti. Il tool è perfettamente integrato con i software di produttività di Microsoft, che permetterà alle aziende di comunicare con gli utenti dopo aver ricevuto un ordine. Tra gli strumenti messi a disposizione ce n'è anche uno che genera grafici sulle prestazioni di vendita dei vari prodotti, una sorta di Google Analytics ma in salsa e-commerce.

Microsoft evidentemente intende cavalcare l'onda che vede sempre più aziende affidarsi al cloud per le proprie attività. E' chiaro però che da questo punto di vista la società di Satya Nadella non parte avvantaggiata dal momento che Amazon Web Services vanta clienti di prim'ordine come Levi's e Kenneth Cole.

Con Dynamic 365 Commerce però evidentemente Microsoft spera di dare un'incentivo al commercio digitale ma soprattutto a scegliere l'infrastruttura Azure.

Non si tratta della prima incursione della società di Redmond nel settore: nel 2000 ha lanciato bCentral Business Web Services, un servizio che aveva l'obiettivo di portare l'e-commerce alle piccole imprese fornendo loro domini, indirizzi email ed altro.