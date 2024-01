Microsoft vuole che Copilot si apra all'avvio di Windows 11: al via i test

A pochi giorni dai rumor secondo cui Copilot potrebbe arrivare su Windows 11, emerge un’altra indiscrezione che dimostra ancora una volta come Microsoft voglia integrare sempre più massicciamente l’IA basata su ChatGPT nel proprio sistema operativo.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser, con la build 23615 di Windows 11 Insider Preview, Microsoft sta testando l’apertura automatica della finestra Copilot all’avvio di Windows. Nel changelog ufficiale, Microsoft afferma che “questa novità è in fase di implementazione, quindi non tutti gli addetti ai lavori nel canale Dev lo vedranno subito”.

Ovviamente, l’opzione sarà personalizzabile e gli utenti avranno la possibilità di disattivarla direttamente dal menù “Impostazioni” e dal pannello “Personalizzazione”, dove sarà presente “Copilot”. Il funzionamento quindi sarà praticamente uguale alle altre applicazioni preinstallate di Windows 11 e non, per cui si può scegliere di aprirle all’avvio o no tramite le impostazioni del sistema operativo.

La build di Windows 11 include anche il supporto all’USB 80 Gbps, ed a parte ciò non sono arrivate indicazioni sull’implementazione di altre novità di rilievo all’interno del sistema operativo da parte di Microsoft.

Ricordiamo che qualche giorno fa, Windows 11 ha rilasciato il primo Patch Tuesday del 2024, avete aggiornato i vostri PC? Potete farcelo sapere, come sempre, tramite la sezione commenti della notizia.