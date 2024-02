Microsoft vuole il giornalismo con l'IA: in arrivo gli articoli scritti insieme a ChatGPT

Ora che anche il New York Times ha iniziato a usare l'IA nelle sue redazioni, sembra che tantissime aziende stiano pensando di implementare l'Intelligenza Artificiale per la propria copertura delle notizie. Anche Microsoft ha annunciato che inizierà a sperimentare con l'IA per creare articoli e letture da consigliare ai suoi utenti.

La notizia arriva dal Financial Times, che spiega che Microsoft collaborerà con Semafor per un progetto che porterà l'IA di ChatGPT nelle redazioni dei giornali con lo scopo di produrre contenuti utilizzabili per la produzione di notizie e articoli da proporre agli utenti che utilizzano Microsoft News da PC Windows, dal browser web o da smartphone. La notizia arriva a qualche settimana dalla causa intentata dal New York Times contro Microsoft e OpenAI per l'utilizzo improprio dei suoi articoli nel training dei modelli linguistici alla base di ChatGPT.

Non solo: sembra che Microsoft sia pronta ad annunciare diverse partnership con altre testate giornalistiche sparse in tutto il mondo per la realizzazione di contenuti curati parzialmente da esseri umani e in parte dall'IA, dimostrando come ormai l'Intelligenza Artificiale sia completamente sdoganata anche nel mondo del giornalismo. La collaborazione con Semafor si concretizzerà nella creazione dei feed di notizie noti come "Signals", che sono già stati annunciati con una press release di Semafor proprio nelle scorse ore.

Microsoft sponsorizzerà i Signals sulle sue piattaforme di notizie e fornirà a Semafor una somma non meglio precisata per la loro creazione. Secondo il Financial Times, i feed "Signal" conterranno circa 10-12 articoli al giorno, tra cui le notizie dell'ultima ora e alcune analisi approfondite sulla politica interna degli Stati Uniti, sull'economia e sugli esteri. L'IA sarà usata come strumento di ricerca, perciò non scriverà in prima mano i testi.

In particolare, sembra che l'Intelligenza Artificiale dovrà essere sfruttata come strumento per la ricerca rapida delle notizie, spingendo così Semafor a puntare tutto sulla velocità. I feed "Signal" verranno poi tradotti automaticamente dall'IA in lingue come il cinese e il giapponese, mentre ChatGPT aiuterà i giornalisti a tradurre in inglese gli idiomi che non conoscono. Secondo Noreen Gillespie, ex-giornalista dell'AP che ora cura i progetti IA di Microsoft, "i giornalisti dovranno adottare questi tool per sopravvivere e prosperare per un'altra generazione".