Microsoft vuole spostare Windows 11 completamente su cloud

Tutto fa pensare che il mondo dei sistemi operativi per computer sia a un passo da svolte non di poco conto. No, non ci riferiamo solamente all'arrivo del Copilot IA su Windows 11 (e al sempre maggiore focus di Microsoft in campo di intelligenza artificiale), ma anche al fatto che la società di Redmond vuole spostare Windows completamente su cloud.

A cosa si fa riferimento? Come riportato anche da The Verge e Gizmodo, Microsoft vuole puntare in modo importante sul cloud sia sul piano commerciale (con Windows 365) che su quello consumer. Questo è perlomeno ciò che emerge da una presentazione interna all'azienda datata giugno 2022 ma emersa solamente di recente nel contesto di un'udienza legata alla FTC.

Secondo le fonti, nella presentazione si legge della volontà di fare uso di "Windows 365 per abilitare un sistema operativo Windows completo trasmesso in streaming dal cloud a qualsiasi dispositivo". Si fa poi riferimento allo spostamento di "Windows 11 sempre più nel cloud", nonché all'utilizzo "della potenza del cloud e del client per consentire servizi migliorati basati sull'intelligenza artificiale e il roaming completo dell'esperienza digitale".

Finora Windows 365 è stato legato solamente all'ambito business, ma sembra che nei piani a lungo termine di Microsoft ci sia la volontà di estendere il tutto al settore consumer. Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali, al netto di quanto emerso dall'udienza FTC.