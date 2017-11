Microsoft Wallet diventa Microsoft Pay in Windows 10

Microsoft ha annunciato che cambierà il nome del sistema di pagamento incorporato in Windows 10, che passerà da Microsoft Wallet e Microsoft Pay, seguendo quindi le orme delle controparti di Apple e Google, rispettivamente battezzate Apple Pay

Il cambio di nome arriverà attraverso un aggiornamento che verrà rilasciato sul Microsoft Store, che aggiornerà anche l’interfaccia grafica, sostituendo il nome “Wallet” con “Pay”. Si tratta di un piccolo ma significativo cambiamento, che secondo molti suona più pulito rispetto al precedente.

Microsoft Pay è stato introdotto con il Creators Update per Windows 10, ma non ha registrato l’adozione sperata da parte di siti web ed istituti finanziari, che in Italia stanno faticando ad adottare anche Apple Pay, il servizio di Apple.

Nonostante questo cambio di nome, Microsoft ancora non ha svelato i propri progetti per Pay, ma ora che l’applicazione Wallet è stata aggiornata, probabilmente il gigante di Redmond mira a dare una spinta significativa a questa piattaforma.