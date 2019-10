Microsoft: il Windows 10 November 2019 Update è pronto. Novità e come installarlo

Microsoft ha annunciato di aver completato lo sviluppo del November 2019 Update per Windows 10, che contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza vedrà la luce nel corso del prossimo mese di novembre. Brandon LeBlanc però sul blog ufficiale di Windows ha spiegato che gli iscritti all'Insider Program possono già installarlo.

Il Senior Program Manager di Windows Insider ha spiegato che "riteniamo che la build 18363.418 sia la versione finale, e continueremo a migliorare l'esperienza utente complessiva di 19H2 sui PC dei clienti, nell'ambito del nostro processo di manutenzione continuo".

LeBlanc ha aggiunto che l'aggiornamento non porterà con se tante novità di rilievo. Il November 2019 Update sarà distribuito sotto forma di aggiornamento cumulativo, e si concentrerà sui miglioramenti delle prestazioni e la stabilità del sistema operativo. Gli utenti quindi al termine dell'installazione non dovranno aspettarsi grosse rivoluzioni in termini d'interfaccia grafica e feature. L'unica modifica è rappresentata dal numero di build, che passa da 18363 a 18364.

Nel pacchetto saranno presenti le correzioni rilasciate per il May 2019 Update tramite i Patch Tuesday degli ultimi mesi.

Al momento l'installazione è possibile solo per coloro che partecipano all'Insider Program, tramite la procedura indicata sul post sul blog, che abbiamo linkato poco sopra. La speranza è che questo nuovo pacchetto provochi meno problemi rispetto a quelli distribuiti di recente.