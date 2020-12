Microsoft Windows 10X avrà un'importante feature di risparmio energetico

Atteso per il secondo trimestre del 2021, il nuovo sistema operativo di Microsoft per computer entry level, device multischermo e pieghevoli, sembrerebbe essere giunto agli sgoccioli della fase di sviluppo. Windows 10X è di recente arrivato all'ultima build per dipendenti e sarebbe in procinto di affrontare le fasi di convalida.

A ormai pochi mesi dal lancio ufficiale, arriva una news molto gradita, ovvero che Microsoft Windows 10X avrà la modalità Modern Standby, una nuova modalità che mira a ridurre i tempi di risveglio del computer dalla fase di sospensione.

L'obiettivo è quello di "offrire un'esperienza istantanea e sempre connessa" che consenta al dispositivo di mantenere attivi determinati processi in background anche in stanby, funzionalità estremamente utile se si pensa a tutte quelle app che sono dotate di sincronizzazione, tra cui le email e gli aggiornamenti.

Stando alla fonte, la maggior parte delle applicazioni presenti su Windows Store risulta compatibile con questa nuova modalità, che sarà implementata anche su Windows 10.

Oltre a questa nuova modalità, Windows 10X dovrebbe presentare un nuovo attesissimo File Explorer sul quale però non sappiamo molti dettagli.

L'ultimo aggiornamento ufficiale del colosso di Redmond riguardo il nuovo sistema operativo parlava della mancata compatibilità dei driver Windows 10 con Windows 10X, scelta di natura tecnica atta a migliorare l'esperienza dell'utente finale mediante l'utilizzo di soli driver certificati.