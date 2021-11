Microsoft: Windows 11 SE e un Surface di fascia bassa saranno presentati il 9 novembre?

Microsoft ha annunciato la linea Surface del 2021 lo scorso 22 settembre, ma sarebbe già pronta ad ampliare il suo parco device con un dispositivo in arrivo entro la fine dell'anno. L'azienda, infatti, ha annunciato un evento per il mondo della scuola per il 9 novembre, nel corso del quale potrebbe essere presentato un laptop di fascia bassa.

L'evento è stato ufficialmente programmato da Microsoft per le 18:00 del 9 novembre (ora italiana), ma l'azienda non ha dato altre informazioni a riguardo: l'invito allo streaming dice semplicemente: "Unisciti a noi il 9 novembre alle 18:00, quando presenteremo nuove soluzioni tecnologiche per la scuola ed esamineremo le falle nell'educazione prodotte dalla pandemia. Potrai ascoltare discorsi di lavoratori di Microsoft, direttori scolastici e alcuni invitati speciali, scoprendo tecnologie nuove e già esistenti per il mondo della tecnologia".

L'evento, benché principalmente dedicato al mondo delle scuole, potrebbe essere interessante anche per il grande pubblico, poiché nel corso della presentazione potrebbe essere presentato un laptop Surface di fascia bassa e dal prezzo molto contenuto, pensato principalmente per gli studenti. il nuovo Surface era trapelato online con un report due settimane fa, secondo il quale il device avrà una CPU Intel Celeron N4120 e 8 GB di RAM, insieme a una porta USB-C e una USB-A.



Il laptop dovrebbe essere pensato per i più piccoli, comprendendo anche la fascia di età inferiore ai 12 anni, ma potrebbe rivelarsi un acquisto interessante anche per gli adulti che non nutrono particolari esigenze in termini di hardware o hanno un budget limitato: il prezzo del device non dovrebbe superare i 400 Dollari, ma le sue componenti dovrebbero permettere buone performance nella didattica a distanza e nello smartworking.

Insieme al laptop, Microsoft dovrebbe presentare Windows 11 SE, o "School Edition", una versione del suo sistema operativo più recente pensato per le scuole. Anche questo prodotto era stato fatto trapelare online con un leak sulle novità Microsoft di alcuni giorni fa, e probabilmente sarà una release di Windows 11 con dei requisiti di sistema molto ridotti, ideata per funzionare anche su degli hardware più antiquati e meno performanti.



Inoltre, Windows 11 SE dovrebbe bloccare alcune feature, in modo da evitare distrazioni (e pericoli nella navigazione) per i più piccoli, garantendo anche dei tool di controllo agli insegnanti e agli amministratori dei sistemi informatici scolastici. Probabilmente, il nuovo Surface laptop sarà messo in commercio con Windows 11 SE precaricato, ma potrà essere aggiornato gratuitamente alla versione standard di Windows 11.