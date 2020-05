Microsoft Word e PowerPoint per iPad introducono la funzione Split View

Microsoft ha rilasciato, da poco, un nuovo aggiornamento per la sua suite Office, comprese le app di Word, PowerPoint ed Excel. In particolare, Word e PowerPoint per la versione iPad, da ora, supportano lo Split View, una funzione che consente di aprire due documenti contemporaneamente uno di fianco all'altro.

Per attivare questa particolare ed utile funzionalità, mentre si utilizza un'applicazione, è possibile:

Scorrere dal basso verso l’alto dal bordo inferiore delle schermo in modo da visualizzare il Dock.

Basterà poi premere su un’app presente nel Dock, trascinarla fino al bordo destro o al bordo sinistro dello schermo e sollevare il dito.

Per uscire dalla funzione Split View è possibile trascinare il separatore app verso uno dei bordi dello schermo, in base all’app che si è scelto di chiudere.

Microsoft starebbe inoltre lavorando a nuove implementazioni, tra cui

Non ci sono informazioni sui tempi di rilascio di questa funzionalità. Il trackpad è comunque utilizzabile in modalità standard ma per vedere il supporto completo ci sarà ancora da attendere qualche settimana.

L'aggiunta dello Split View risulta particolarmente interessante in quanto riesce a garantire una maggiore produttività in ambito lavorativo e la possibilità di visualizzare due contenuti in contemporanea riduce di molto il tempo nello svolgere operazioni basilari come il copia ed incolla o il drug and drop di testi o immagini.

La casa di Redmond, intanto, ha annunciato la disponibilità, anche sul mercato italiano, delle Surface Buds e delle Headphones 2 in grado di interagire proprio con la suite Office.