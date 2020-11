Microsoft Word riceve un tema Nero per la modalità oscura: ecco le immagini

Windows 10 arriva agli utenti con una modalità oscura integrata, anche se con alcuni bug attualmente soggetti a revisione da parte degli sviluppatori di casa Microsoft. In ogni caso, con questo tema particolare ogni programma del sistema diventa scuro se ha un’interfaccia apposta: a breve anche Microsoft Word avrà il tema Nero, ecco le immagini.

Il software del pacchetto Office usato da studenti, lavoratori, famiglie, praticamente chiunque per scrivere documenti formali e non, è uno degli ultimi programmi del colosso di Redmond a ricevere questo tema scuro, il quale cambierà radicalmente l’esperienza d’uso degli utenti modificando le voci di menu, le Impostazioni e quasi ogni riquadro visibile nell’interfaccia.

Le immagini potete vederle sia in copertina che in calce all’articolo e mostrano perfettamente come funzionerà: letteralmente ogni angolo di Microsoft Word, compreso il foglio su cui si scrive, diventerà nero. Le uniche eccezioni sono dettagli blu, arancioni o d’altri colori selezionabili, ma relativi principalmente a impostazioni per elenchi, dimensioni del carattere e cambio di colore o evidenziatore.

Per utilizzarlo basterà aprire il menu File, selezionare l’opzione Account e selezionare il tema Nero dal menu “Tema di Office”, il quale si troverà proprio assieme a Bianco classico, Colorato e Grigio scuro. Questo tema Nero verrà rilasciato agli utenti con abbonamenti a Office 2016 e Office 365 entro la fine dell’anno o inizio 2021, a meno che non si faccia già parte del programma Office Insider tramite il quale si possono testare diverse funzioni in arrivo nella versione stabile.

Ma Microsoft è anche al lavoro su un intero cambio di interfaccia utente per Windows 10: chiamato Fluent Design, lo stile grafico è stato visto in anteprima non solo su Microsoft Teams ma anche nell’app Suggerimenti, dove però di recente l’azienda ha deciso di rimuovere ogni suo riferimento.