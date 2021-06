Microsoft, Xbox Cloud per iOS e iPadOS presto disponibile per tutti

Se la rivoluzione del gaming per Microsoft deve passare dal Cloud, non stupisce affatto quanto confermato oggi dall'azienda. Xbox Cloud per dispositivi iOS è stato disponibile in closed beta per diverse settimane. Ebbene, tutto questo potrebbe cambiare molto presto.

In un aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, Microsoft ha espresso tutto il suo entusiasmo per i passi in avanti già compiuti dal servizio e per gli scenari che si apriranno per i giocatori grazie ai futuri upgrade alla piattaforma.

In questo post, Microsoft ha inoltre confermato che il servizio verrà aperto in forma di web app su browser web per tutti nelle prossime settimane, questo significa che dunque tutti gli utenti desiderosi di provare il servizio su Edge, Chrome o Safari potranno farlo molto presto.

Ovviamente per poter usufruire di Xbox Cloud sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Game Pass Ultimate e possedere un controller compatibile.

Nel corso della nostra prova su iOS, il servizio Xbox Cloud si è comportato decisamente bene, eccezion fatta per qualche singhiozzo dovuto alla fase preliminare di sviluppo e ai server Xbox One S, decisamente sottodimensionati per reggere il peso dei giochi più moderni e restituire quel senso di immediatezza che ci si potrebbe aspettare da un servizio del genere. Fortunatamente Microsoft ha anche confermato che presto il servizio passerà definitivamente su server Xbox Series X.