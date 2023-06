Midjourney impressiona nuovamente nel fotorealismo IA: la V5.2 ha il controllo dello zoom

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del rilascio della V5 di Midjourney, servizio che permette di generare immagini IA che puntano al fotorealismo. Ebbene, adesso questa soluzione sta facendo ulteriori passi in avanti, in quanto è arrivata la V5.2 con controllo dello zoom.

In che senso? Come riportato anche da Ars Technica, la più recente versione del servizio IA sta lasciando a bocca aperta un buon numero di utenti proprio grazie a una feature di controllo dello zoom per certi versi simile a quanto avverrebbe con una fotocamera. Il tutto, come ben potete immaginare, offre un maggiore livello di fotorealismo.

In parole povere, quanto annunciato nella giornata del 22 giugno 2023 è una funzione di zoom out che costruisce una scena più ampia attorno al soggetto. Il risultato, che come potete vedere dai video e dalle immagini in calce mira a risultare ancora più realistico rispetto all'outpainting visto con DALL-E nel 2022, può dunque espandere un'immagine IA in modo importante.

Va detto però che per il momento questa possibilità si può sfruttare in esclusiva con immagini generate da Midjourney, quindi non è possibile scegliere immagini esterne da ampliare. In ogni caso, i livelli di zoom attualmente disponibili mediante un apposito pulsante sono 1,5x e 2x, ma si può anche optare per un valore personalizzato tra 1 e 2.

Ulteriori novità sono state annunciate su Discord nella stessa giornata, dunque potreste volerci dare un'occhiata se siete soliti fare uso di Midjourney. Per intenderci, ad esempio, ora c'è anche un comando "/shorten" che permette di controllare i prompt al fine di eliminare le parole superflue. Insomma, i sistemi di generazione delle immagini IA stanno migliorando in modo piuttosto rapido.