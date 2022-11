Ecco la 'Midjourney' per iPhone: l'app del momento per disegnare con l'IA

L'arrivo sul mercato dell'ultima fatica dei Santa Monica Studios ha tolto ogni dubbio sulla sua IP più rappresentativa, ma prima del lancio ci eravamo avventurati nel mondo dell'IA chiedendo il finale di God of War Ragnarok a Midjourney.

Un semplice spunto, sia chiaro, per mostrare il potenziale dell'IA al servizio dell'immaginazione, dove con una manciata di parole è possibile creare scenari post-apocalittici e incredibili ritratti ad alta risoluzione.

Chiaramente siamo molto lontani dalla perfezione estetica, ma nondimeno questo strumento ci ha dato modo di scoprire un potenziale artistico assolutamente da non sottovalutare, sebbene la barriera d'ingresso sia non propriamente delle più semplici da scavalcare, in virtù della necessità di registrarsi e utilizzarla tramite Discord.

Per semplificare il tutto, un nuovo studio ha lanciato sul mercato la sua alternativa. Si chiama Draw Things: AI Generation e la potete trovare sull'App Store. Questa nuova app consente non solo di generare immagini a partire da righe di testo, ma anche di personalizzare le proprie foto ritagliando soggetti e generando lo sfondo tramite l'intelligenza artificiale. Una chicca il cui limite è letteralmente solo il vocabolario!

Tutto questo avviene proprio nel bel mezzo delle polemiche generate dall'IA che ora disegna anche i Manga, nonostante si trattasse solo di un tributo al celebre mangaka Kim Jung Gi.