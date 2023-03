Midjourney mette fine alla prova gratuita per via dei recenti abusi dell'IA

In seguito al rilascio dell'impressionante V5 di Midjourney, sono emerse sul Web delle immagini generate tramite IA che hanno dato il via a un'ampia discussione. Ricorderete, ad esempio, le questioni relative a Donald Trump e Papa Francesco. Ebbene, in questo contesto viene messa la parola "fine" alla prova gratuita di Midjourney.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e The Washington Post, David Holz, fondatore di Midjourney, ha spiegato su Discord che la fase in cui risulta possibile provare senza sborsare alcunché il generatore di immagini IA è terminata. Questo è dovuto, come potete ben immaginare, a "una domanda straordinaria e ad abusi della fase di prova".

In parole povere, le precauzioni prese dal servizio di intelligenza artificiale legato alla generazione di immagini non sono bastate a prevenire quanto visto di recente con le immagini diventate virali sul Web, motivo per cui adesso la tecnologia viene messa dietro "paywall". In parole povere, per utilizzare Midjourney risulta necessario pagare almeno 10 dollari al mese.

Insomma, il mondo dell'intelligenza artificiale è sempre più al centro dell'attenzione e si stanno cercando di prendere le dovute precauzioni. Da notare, tra l'altro, il fatto che il tutto arriva essenzialmente "in contemporanea" con l'emergere di un reclamo presentato alla FTC che chiede che il progresso di ChatGPT venga temporaneamente fermato. Quale sarà il futuro di queste soluzioni IA? Staremo a vedere.