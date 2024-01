Midjourney v6 è qui per far raggiungere all'IA un nuovo livello di fotorealismo

Certo, è già da un po' di tempo che i risultati di Midjourney sono impressionanti. Tuttavia, è risaputo che il progresso in ambito di intelligenza artificiale sia particolarmente rapido di questi tempi e dunque è già arrivato il momento di fare riferimento all'ulteriore livello di fotorealismo raggiunto da Midjourney v6.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, a fine dicembre 2023, giusto in tempo per Natale, è stata rilasciata la versione alpha del succitato nuovo modello pensato per generare immagini mediante l'intelligenza artificiale. Come ben potete immaginare, dunque, in questi giorni stanno circolando sui social i primi risultati (potete trovare alcuni esempi in calce alla notizia, mentre l'immagine di copertina non è invece legata direttamente a Midjourney).

La nuova versione è stata accolta dalla community come un miglioramento non di poco conto rispetto alla già ottima versione 5.2 del modello IA, visto che di mezzo ci sono molti più dettagli (e scenari più precisi, nonché alcune differenze nella modalità di interpretare i prompt). Qualcuno ha già fatto notare che non sempre i risultati sono il massimo in termini di contrasto e saturazione, ma a livello generale quanto offerto da Midjourney v6 non sta di certo passando inosservato (tanto che alcuni utenti si sono già chiesti a che punto si arrivi a "troppi dettagli" per un sistema di intelligenza artificiale).

Per il resto, come ben potete immaginare, non si stanno placando le polemiche degli artisti in merito all'utilizzo di opere create dall'uomo e prelevate dal Web senza autorizzazione per l'addestramento dei modelli legati a Midjourney. Quali saranno gli sviluppi dell'utilizzo dell'IA in questo settore? Staremo a vedere: nel frattempo, i lavori per il rilascio in versione stabile di Midjourney v6 proseguono.