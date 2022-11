Midterm USA, ripartono Troll e Bot russi per influenzare il voto?

Mentre persino Musk aspetterà le midterm per il ban su Trump, prendendosi il giusto tempo onde evitare di influenzarne il voto, la Russia potrebbe non vederla esattamente allo stesso modo: a quanto pare, infatti, da Mosca sarebbe partita la macchina dei bot.

Stando all'ultimo rapporto messo in rete dal NYT, infatti, i ricercatori di cybersecurity di Recorded Future avrebbero individuato la ripresa delle attività della cosiddetta "Internet Research Agency" di San Pietroburgo, la medesima agenzia russa implicata nelle accuse mosse contro il governo di Mosca in merito alle elezioni del 2016 e del 2020.

La strategia, stavolta probabilmente ancora più mirata e curata nel dettaglio, è sempre quella di scatenare ondate di troll e bot in giro per la rete, armati di profili rigorosamente falsi sparsi sui social per sollevare astio e risentimento nei confronti dell'autorità e delle politiche del governo, instillando il seme del dubbio, per esempio, sull'annosa questione degli aiuti militari all'Ucraina, che sta subendo un'invasione su larga scala ormai da febbraio del 2022.

Una strategia, dicevamo, molto più mirata che in passato, che questa volta si starebbe concentrando su un attacco più o meno frontale contro i candidati dem negli Stati in cui il voto è più incerto, tra cui Ohio, Arizona e Pennsylvania.

Nel frattempo, ricordiamo che in merito al regime sanzionatorio del mondo occidentale nei confronti del Paese eurasiatico, la Russia mira all'autarchia tecnologica, puntando a un primo chip homemade a 7 nanometri per il 2028.