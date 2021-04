Il miele americano contiene isotopi radioattivi della Guerra Fredda

Alcune regioni isolate degli Stati Uniti, dell'Oceano Pacifico e della Russia sono state devastate dai test sulle bombe nucleari condotti durante la Guerra Fredda. Le conseguenze di quello che successe ai tempi vengono viste ancora oggi: sono stati rilevati livelli di un elemento radioattivo, chiamato cesio-137, nel miele americano.

Ovviamente nulla di grave, poiché i livelli di cesio-137 sono molto al di sotto delle quantità che possono causare danni. In poche parole, quindi, l'alimento è sicuro per il consumo ma dimostra gli impatti di vasta portata della serie di test sulle bombe nucleari. La ricerca in questione è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.

"Non sto cercando di dire alle persone che non dovrebbero mangiare il miele. Lo do da mangiare ai miei figli", afferma l'autore principale dello studio Jim Kaste, professore associato presso la William&Mary University, in Virginia. "Ora mangio più miele di quanto ne mangiavo quando ho iniziato questo progetto."

La ricerca è iniziata quasi per caso, quando il professore voleva dimostrare ai suoi studenti gli impatti dei test con le bombe H effettuati nel New Mexico, Nevada e Utah negli Stati Uniti. Durante le vacanze, chiese ai suoi alunni di portagli alimenti vegetali di provenienza locale per testare i loro livelli di radioattività. Molti dei prodotti riportati mostrarono minuscole rilevazioni di cesio, ma il miele di un mercato agricolo a Raleigh, nella Carolina del Nord, aveva 100 volte il valore del resto dei prodotti (pur rimanendo sempre al di sotto delle norme massime!).

Così in un nuovo studio il professore ha iniziato a testare barattoli di miele da diverse regioni degli Stati Uniti e, in 122 campioni, 68 di questi contenevano quantità variabili di cesio-137. Come mai si sono trovati i resti di questi test nucleari? Secondo Kaste, dopo i test atomici, gran parte del materiale è ricaduto sul luogo della prova, mentre il resto è stato trasportato a est e restituito sul pianeta attraverso la pioggia.

Il miele più "radioattivo", infatti, si trovava nei luoghi con più precipitazioni.