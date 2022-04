Il miele in futuro potrebbe servirci a creare processori ecologici: non è uno scherzo

Il problema dei rifiuti elettronici è già noto agli esperti come uno dei più gravi legati all’industria tech: studi di qualche anno fa hanno parlato di 75 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030. Oggi, però, c’è una possibile soluzione: l’utilizzo del miele per creare processori efficienti ed ecosostenibili.

Questo non è uno scherzo o un “Pesce d’Aprile” in ritardo, bensì la realtà scoperta dagli ingegneri ricercatori della School of Engineering and Computer Science della WSU, Feng Zhao e Brandon Sueoka, i quali hanno prima trasformato il miele in forma solida e lo hanno racchiuso tra due elettrodi metallici per simulare una sinapsi umana, così da trasferire ed elaborare informazioni. Questo prodotto finale è stato chiamato “memristor”, ha le dimensioni di un capello umano – ma si prevede la creazione di memristor dalle dimensioni pari a un millesimo di quella attuale - e, come si può intuire, imita il funzionamento del cervello lavorando con tecniche di calcolo neuromorfico.

Come spiegato da Zhao, “il miele non si guasta, ha una struttura molto semplice e i batteri non possono sopravvivere al suo interno. Ciò significa che questi chip per computer saranno molto stabili e affidabili per molto tempo”. In alternativa, i due ricercatori hanno già pensato di verificare il potenziale degli zuccheri e delle proteine ​​dell'aloe vera per la stessa applicazione, che dovrebbe dunque trovare spazio su chip da integrare a sistemi più complessi.

I risultati delle ricerche sono accessibili integralmente sul Journal of Physics D: Applied Physics; sarà interessante capire se in futuro vedremo un’applicazione effettiva di questa soluzione tanto intrigante quanto necessaria alla risoluzione del problema dell’e-waste.

