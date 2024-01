Il miele scade davvero? Ecco una domanda che ci siamo posti tutti

Parliamo questa volta di un alimento composto da almeno 181 sostanze differenti. Oltre ad essere leggermente acido, il miele ha anche proprietà antibatteriche che aiutano a prevenire la crescita dei batteri. Ma può scadere o andare a male? Cerchiamo di scoprirlo.

Il miele veniva utilizzato già nel 5.500 a.C., ciononostante la domanda che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita è sempre la stessa: può scadere? Prima di rispondere, è opportuno ricordare come esso sia principalmente composto da zucchero e acqua.

Come vi abbiamo già fatto vedere in un precedente articolo sulla produzione del miele, non è altro che il prodotto rigurgitato dalle api, che in tale processo "aggiungono" glucosio ossidasi, ovvero un particolare enzima che converte lo zucchero in acido gluconico e perossido di idrogeno. Proprio la presenza di perossido di idrogeno contribuisce alle proprietà antibatteriche del miele.

Il suo elevato contenuto di zuccheri, pari a circa l’80%, aumenta significativamente la pressione osmotica provocando di conseguenza la fuoriuscita di acqua dalle cellule microbiche, arrestandone la crescita e la riproduzione. Proprio attraverso il basso contenuto di acqua vengono quindi impediti fermentazione e decomposizione.

Quindi, sebbene vi sia sempre indicata una data di scadenza, il miele teoricamente potrebbe non scadere mai. Ma come conservarlo per far sì che possa durare?

Come prima cosa da tenere a mente, risulta essere assolutamente necessario evitare l'umidità, conservandolo sempre in un contenitore ermetico e in un luogo asciutto. L’umidità infatti, potrebbe favorire la moltiplicazione dei microrganismi dannosi. Molti di noi hanno però osservato un particolare fenomeno.

Se da una parte i fattori di rischio legati al consumo di miele anche dopo diversi anni rimangono molto bassi, dall’altra è abbastanza facile vedere il miele cristallizzare. Questo affascinante processo, avviene nel momento in cui lo zucchero e l'acqua si separano e il processo viene (ovviamente) accelerato quando viene conservato a temperature più fredde.

Troveremo quindi un miele più chiaro, opaco e duro del miele normale. Inoltre, seppur non si tratti di miele allucinogeno, a causa dell’acqua rilasciata, aumenterà il rischio di fermentazione e di eventuali conseguenze una volta ingerito in questo stato.