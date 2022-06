Migliaia di bovini muoiono negli USA a causa del caldo estremo

In Kansas la settimana scorsa migliaia di bovini sono morti a causa del caldo torrido che ha colpito la zona. Almeno 2.000 capi di bestiame sono deceduti nella parte sud-occidentale dello stato, secondo quanto riporta Il Dipartimento della salute e dell'ambiente, ma la situazione potrebbe essere persino più grave di così.

"Vivo in Kansas dal 1982 e per la maggior parte della mia vita mi sono dedicato all'agricoltura e all'allevamento", ha dichiarato un abitante della zona per commentare l'evento. "Non ho mai visto niente del genere". Oltre a sottolineare una forma di crudeltà verso questi animali, molto spesso lasciati al sole e senza riparo, ciò sottolinea anche il pericolo indiretto del cambiamento climatico.

Le temperature sono aumentate progressivamente dagli anni '80 nel Kansas. In particolare la contea di Haskell, una delle più importanti per quanto riguarda il bestiame, ha visto temperature più alte della media della zona. A causa del caldo, della siccità e dell'assenza di pioggia per sette giorni, gli effetti sono stati disastrosi.

Il National Weather Service (NWS) ha avvertito che la temperatura raggiungerà i 43 gradi Celsius in alcune parti dell'Indiana, del Kentucky e dell'Ohio. L'Agenzia europea dell'ambiente (EAA) stima che queste ondate di caldo (alimentate dal cambiamento climatico) in 32 paesi europei tra il 1980 e il 2000 siano costate dai 27 ai 70 miliardi di euro. Questi eventi, inoltre, sono una grande minaccia per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare.