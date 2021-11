Migliaia di italiani accusati di pedopornografia: occhio alla finta mail della Polizia!

I malviventi informatici se ne sono inventata un'altra. Nelle ultime ore, infatti, migliaia di italiani si sono ritrovati nella casella una presunta mail firmata dall'ex direttore della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, che li accusa di pedopornografia.

Nella mail, scritta con un italiano rivedibile, si legge che "sono il signore Franco Gabrielli Direttore di Europol, commissario di divisione, capo della brigata per la protezione dei minori (BPM), vi contatterò poco dopo un sequestro informatico di Cyber-infiltrazione (autorizzato in particolare in materia di pedopornografia, pedofilia, cyber-pornografia, esibizionismo, traffico sessuale dal 2009) per informarvi che siete oggetti di diversi procedimenti legali in vigore".

Nei paragrafi successivi il presunto Gabrielli invita gli utenti a contattare entro 24 ore un indirizzo email per ottenere tutte le informazioni del caso.

E' a questo punto che viene chiesto l'invio di dati personali e, presumibilmente, anche qualche somma di denaro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona, che non ha alcun fondamento reale se non quello di estorcere i dati degli utenti, denaro o anche infettare i PC della vittima con qualche ransomware o virus informatico.

In casi come questi, che purtroppo negli ultimi tempi si stanno moltiplicando sempre più. Per proteggervi dalle truffe online, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato qualche mese fa ed ancora valido.