Migliaia di meduse si sono riunite lungo la costa del Rhode Island: perché?

Secondo quanto riportato da numerosi avvisamenti, migliaia di meduse Chrysaora quinquecirrha si stanno radunando lungo la costa del Rhode Island. La creatura prospera in acqua calda e, visto che il mese di giugno 2021 è stato l'anno più caldo mai registrato in Nord America, in questo luogo potrebbe aver trovato le condizioni perfette.

Nonostante ciò, la loro comparsa è comunque un "mistero". "La loro grande abbondanza quest'estate non è completamente compresa", scrivono i funzionari del Rhode Island of Fish and Wildlife Outdoor Education (RIDEM) in un post pubblicato su Facebook. "Il loro numero dovrebbe diminuire con il passare dell'estate".

La puntura della Chrysaora quinquecirrha non è letale (tranne nei soggetti sensibili) ma può causare disagio e prurito. Il consiglio degli esperti, qualora si venisse punti da una medusa, è: sciacquare la puntura con aceto o spray per punture acquistato in negozio e non utilizzare mai acqua dolce, "poiché potrebbe peggiorare la puntura". Anche il calore può inattivare il veleno, per questo motivo i funzionari del RIDEM consigliano di applicare un impacco caldo o acqua calda sulla puntura.

Il colore della medusa varia a seconda dell'habitat. Le Chrysaora quinquecirrha dell'Atlantico e nell'oceano aperto tendono ad essere da rosa a rossastro-marrone, con strisce rosse che puntano verso i loro tentacoli gialli, mentre le creature nelle acque poco salate degli estuari hanno campane bianche e sono senza strisce.

Le fioriture di meduse non sono eventi rari, soprattutto recentemente. La pesca eccessiva ha portato a un minor numero di predatori che competono e predano le meduse, mentre l'inquinamento, come l'acqua piena di fertilizzanti, può portare a fioriture di fitoplancton, che creano a loro volta un super richiamo per le meduse.