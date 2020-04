Migliaia di meduse rosa hanno 'invaso' una spiaggia delle Filippine

A prima vista potrebbe sembrare un set dell'orrore ma, fortunatamente, non è nulla di tutto ciò. Si tratta "solo" dell'invasione di migliaia di meduse rosa nell'oceano che circonda l'isola di Palawan nelle Filippine.

La massiccia fioritura delle meduse (Crambione mastigophora) è stata catturata in un video del 23 marzo di Sheldon Rey Boco, ricercatore e co-fondatore del Philippine Jellyfish Stings Project. "Nei media, e persino nella letteratura scientifica, c'è un malinteso attuale e sensazionalistico: che i cambiamenti climatici e altri fattori di stress umano stiano causando l'aumento delle dimensioni e della frequenza delle fioriture di meduse", dichiara Boco a IFLScience. "Questo malinteso deve essere corretto. Abbiamo bisogno di più test e ricerche per essere in grado di trarre conclusioni su questo fenomeno", continua l'uomo.

Questi eventi ciclici sono influenzati da una serie di fattori ambientali, nessuno dei quali è correlato al COVID-19. Si tratta di una "fioritura di meduse", un'apparizione improvvisa o insolita - e talvolta normale - di un numero relativamente grande (centinaia, migliaia o più) di meduse. Tali eventi possono verificarsi in quasi tutte le regioni oceaniche.

Le fioriture di meduse non sono eventi anormali e i rapporti precedenti descrivono in dettaglio "nascite" che si estendono per "chilometri e chilometri". "Queste meduse, a volte hanno solo fioriture massicce che sono spesso più legate alle condizioni meteorologiche e oceaniche", afferma Molly Zaleski, specialista della National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA).

Tali fioriture sono associate a cambiamenti stagionali nell'oceano, come la temperatura o la salinità, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Jellyfish Blooms. Questi eventi vengono scatenati dall'acqua calda degli oceani, quindi avvengono principalmente in primavera e in estate. Tuttavia "adesso ci sono più fioriture in più a causa delle acque più calde", continua Zaleski. Temperature più elevate accelerano la produzione di meduse ed estendono la stagione riproduttiva, che possono durare da pochi giorni a diversi mesi, a seconda della specie.