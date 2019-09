Un lago della Grecia si abbassa fino a 60 cm, morti migliaia di pesci

Ci troviamo sul lago di Koroneia o Koronia, in Grecia, per la precisione in Macedonia, dove sono morti migliaia di pesci (di cui la maggior parte erano delle carpe) a causa di un drastico abbassamento del livello dell’acqua.

Quello che è successo in Grecia è stata una grande moria di pesci, spiaggiati lungo le sponde del lago Koroneia, causata dell’abbassamento del livello dell’acqua del lago stesso che ha lasciato gli esemplari alla mercé del sole.

Sembra che il lago si sia ritirato fino a raggiungere solamente gli 80-60 cm di profondità, lasciando le povere creature sulle sue sponde a morire.

Dimitri Bombori, il Presidente incaricato della gestione dei laghi di Koroneia, Volvi e Halkigiki, ha dichiarato che il lago raggiungeva, dal fondo, un’altezza di circa 2,80-3 metri negli scorsi 5-6 anni mentre ora è di sole poche decine di centimetri.

La causa più importante, continua Dimitri Bombori, è sicuramente la siccità, ma essa non è l’unica.

Sembra, infatti, che parte dei problemi debbano risalire ad una mancata manutenzione di tutte quelle infrastrutture che servono ad approvvigionare il lago di acqua.

Nel 2012 infatti, ha affermato, i lavori di ripristino dei canali e di manutenzione generale hanno liberato i corsi d’acqua con il conseguente innalzamento del livello del lago.

A quanto pare, continua la Bombori, i canali erano intasati da canne e da altri detriti che tendono a limitanare o bloccare l’acqua prima che essa raggiunga il lago.

Lo specchio d’acqua era così in buona salute nel 2012 che furono osservate con sicurezza dalle 8 alle 9 specie diverse che ci vivevano senza problemi.

Tuttavia ci sono anche delle buone notizie.

Il ministro dell’ambiente e dell’energia Kostis Hatzidakis ha annunciato un sistema per derogare finanziamenti alle aree protette tramite la nuova figura di un Coordinatore dei finanziamenti. Questo dopo che il Ministro ha visitato l’area di lago interessata dall’evento nefasto.