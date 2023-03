Che ci fanno migliaia di teste di ariete mummificate in questo tempio egizio?

Così com'è stato riportato da parte degli addetti ai lavori, più di 2.000 teste di ariete mummificate sono state scoperte dagli archeologi nel Tempio del re Ramses II di Abido, una delle più antiche città dell'Alto Egitto (ovvero la zona meridionale del paese).

I reperti in questione sono stati ritrovati a circa 435 chilometri a sud del Cairo e risalgono a un periodo di oltre 1.000 anni, in particolare dalla sesta dinastia all'età eroica. Ciò rende alcune delle scoperte più vecchie di 4.300 anni. Non solo arieti: gli archeologi hanno scoperto anche un gruppo di cani mummificati, capre selvatiche, mucche, cervi e uno struzzo.

Questo antico popolo, infatti, mummificava molti animali e tutti avevano uno scopo ben stabilito. Si ritiene che i resti mummificati siano stati lasciati nel sito per onorare Ramses II circa 1.000 anni dopo la sua morte, secondo quanto ha affermato il Ministero egiziano del turismo e delle antichità in una dichiarazione recente.

"Tutte queste creature sembrerebbero essere stato delle offerte durante il culto degli arieti ad Abido durante il periodo Bipidus", sostiene il dottor Sameh Iskandar, capo della missione in una dichiarazione. Le scoperte non sono finite qui: oltre alla ricchezza di resti di animali, il team archeologico ha anche scoperto un "grande edificio" con pareti spesse circa cinque metri della sesta dinastia dell'Antico Regno.

Come sempre, l'Egitto non smette proprio mai di stupire e recentemente è stata trovata una sfinge sorridente.